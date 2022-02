USA portaal: Iisrael keelab Baltikumil Ukrainale relvi loovutamast

Eesti, Läti ja Leedu on saanud USA-lt loa edastada Ukrainale oma arsenalist USA päritolu relvasid. Iisraeli puhul aga sellist lootust pole. Juudiriigi ametnikud on väidetavalt ennatlikult teatanud, et Iisraelist ostetud relvasid nemad Ukrainale loovutada ei luba.