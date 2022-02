Iisrael keelab Baltikumil Ukrainale relvi loovutamast, kaitseministeeriumil hetkel sellist plaani pole

Kiiev, foto on illustreeriv

USA portaali Breaking Defence vahendab, et Iisraeli keelab Iisraeli päritolu relvasid ning rakette, mida Balti riikides kasutatakse, Ukrainale anda. Kuigi sellist plaani hetkel Eestil pole, on see osa Iisraeli kaitsepoliitikast, millega pole riik Ukrainale juba aastaid relvi müüdud.