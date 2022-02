Kõik on võimalik miljardäridele: Jeff Bezose luksusjahi jaoks võetakse lahti ajalooline sild Rotterdamis

Rotterdami linnas asuv ajalooline Köningshaveni sild võetakse Bezose palvel lahti ning pannakse taas kokku, kui tema Hollandi laevafirmast tellitud uus jaht on kitsikusest mööda pääsenud.

Laev on 127 meetrit pikk ning sellel on kolm hiigelmasti. Just mastid ongi põhjus, miks silla peab lahti võtma, sest laevatamise jaoks mõeldud sillatõstmismehhanism ei ulatu piisavalt kõrgele.