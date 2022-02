Annetusplatvorm keeldus Kanada rekaprotestijatele 10 miljoni dollari väärtuses kogutud toetusi edastamast

Freedom Convoy korraldajad sõnasid, et raha oli plaanis kasutada Ottowas enam kui nädala paigale jäänud rekajuhtide majutamiseks, toitlustamiseks ja kütusekulude katmiseks. Kui esialgu tuli protesteerima tuhandeid, siis tänaseks on paigale jäänud umbes 250 inimest.

Kaliforniast pärit annetusplatvorm GoFundMe vahendas eile, et pärast suhtlemist protesti organiseerijatega ning Ottowa politseiga otsustati raha rekaprotestijatele jätta loovutamata.

"Vaadates üle asjassepuutuvad faktid ning pidades nõu kohalike võimudega järeldame, et annetuskampaania on vastuolus meie ettevõtte kasutustingimustega. Protesteerijad on rikkunud meie kaudu rahastatud algatuste keeldu, mis mõistab hukka vägivalla, vaenu ja ahistamise," vahendas ettevõte oma teates.