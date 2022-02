Millistes maakondades on kõige ettevõtlikumad koolid? Vaata järele, kas sinu lapse kool on esindatud!

Edu ja Tegu programmijuht Katrin Kivisilla sõnul ei sõltu ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe rakendamine kooli suurusest või asukohast ega ole kindlasti ainult eliitkoolide mängumaa. „Kooli juhtkond ja koolipidaja on need suunamudijad, kelle tahtest, otsusest ja toest algavad muutused ettevõtliku hoiaku kujundamisel ning ettevõtlusõppeks võimaluste leidmisel koolis. Sädeõpetajate algatused ja tahe viia ettevõtlusõppe rakendamise ideed ellu aitavad õpilastel avastada oma potentsiaali ning kujundada ettevõtlusõppest tulevaste Eesti majandust edasiviivate edukate inimeste kasvulava. On hea meel, et aina rohkem koolimeeskondi mõistab, et tänased õpilased on väärtuste loojad kohaliku elu säilitamisel ja edasi arendamisel oma kodukohas,“ selgitas Kivisild.