Sotside juhikandidaadid on ühel meelel selles, kui mitut riigikogu kohta peaks valimistel sihtima

Kui mitu mandaati võiks sotsid seada eesmärgiks järgmistel riigikogu valimistel ning kuidas selleni jõuda?

Läänemets: miinimum peaks olema 15. Pakun erakonnale muutust: et meid ei tajutaks enam paari teema erakonnana, vaid et fooksuses oleks näha pere- ja tööinimest. Võti on lõpuks sotsiaaldemokraatlik maailmavaade, mis iseenesest kõnetab paljusid inimesi, ent kuidas seda maailmavaadet praegu tunnetatakse, vajab muutust.

Sikkut: me mõlemad oleme öelnud välja 15. Mingisugust trikki ei ole – kõik teavad, et oluline on aktiivne organisatsioon, korralik programm ja nähtavus, nähtavus, nähtavus. Olukorras, kus hinnatõus lööb meid niikuinii, kus suhteline vaesus ja palgavaesus on suur ja ning kriis tuleb kriisi otsa, on usaldust ühiskonnas vähe. Sidus ühiskond oleks kriisikindlam. Et rohepöördele vastu minna, on meil vaja, et tegutseksime koos ja suudaksime koos Eesti eest väljas olla. Selleks, et ükskõik millist muudatust teha, peab mahajäämise risk olema maandatud. Meie riigis lahendame asja nii, et ei tekiks ebavõrdsuse kasvu.