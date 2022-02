On selge, et uus testimissoovitus kahandab soovitult testide koguarvu – eesmärk oligi PCR-testimiskoormust vähendada –, kuid ühes sellega muutuvad väiksemaks ka ööpäevased nakatumisarvud. See aga ei tähenda, et epidemioloogiline pilt äkitselt paremaks muutuks.