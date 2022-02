Eesti, Läti ja Leedu peaministrid kohtuvad uuel nädalal Saksa liidukantsleri Olaf Scholziga

Riigikantselei meedianõuniku Sten Otsmaa sõnul on tegemist värske arenguga ning ettevalmistused alles käivad. Selge on see, et fookuses on Ukraina ning julgeolekuolukord Euroopas. Kui palju arutatakse Eesti soovi annetada Ukrainale varem Saksamaale kuulunud haubitsaid, pole teada.