„Viiruse olukord on kiirelt muutumas ning saatsime veel sel nädalal terviseametile päringu, saamaks muu hulgas hinnangut, kas vaktsineerimine on jätkuvalt peamine meede viiruse levikuga toimetulekuks,“ rääkis PPA administratsiooni juht Janne Pikma. „Seni on terviseamet meile kinnitanud, et reeglina põeb vaktsineeritud inimene haigust kergemini, mis tähendab meie jaoks seda, et inimene saab kiiremini tööle naasta.“