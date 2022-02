Tundmatu isik tulistas eile Haabneeme kooli aknaid õhupüssist: kokku vähemalt 20 lasku

"Väga ebameeldiv juhtum," ütles ta Delfile. "Täna hommikul saime sellest teada. Kool jätkas täna tööd, jätkab ka uuel nädalal – laste turvalisus on tagatud."

Ta märkis, et politsei selgituste kohaselt oli tegu õhupüssist tulistatud kuulidega, millega sihiti Haabneeme kooli B-korpuse kahe klassi aknaid. Tekitatud varaline kahju on hetkel veel arvutamata.

"Kokku 20 lasku, mille tagajärjel on akendesse tekkinud augud. Juhtum on fikseeritud politsei poolt ja edastatud uurijatele," kirjutas Van Rens. "Seoses selle väga häiriva vahejuhtumiga koolis pöördun kõigi viimsilaste poole abipalvega. Kõik, kes märkasid 03.02 õhtul või öösel kahtlast liikumist ja tegevust relvalaadse esemega Karulaugu terviserajal, võtta ühendust politseiga."

Ka Haabneeme kooli direktori kohusetäitja Vivika Kupper märkis Delfile, et hetkeseisuga on koolipere toimuva suhtes teadmatuses. Kuna uurimine on käimas, ei soovinud ta kommentaare jagada.