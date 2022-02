Läti justiitsminister kutsus Deutsche Welle Moskva bürood Riiga kolima

„Riia on Moskvale lähim suurem linn, mistõttu võib Deutsche Welle siin ka edaspidi kajastada aktuaalseid uudiseid Venemaalt, Valgevenest ja kogu regioonist. Riias on Baltimaade lennunduskeskus ja siin on kõrgetasemeline IT-infrastruktuur – kõik selleks, et linn võiks saada Deutsche Welle baasiks regioonis,” ütles Bordāns Läti Delfi vahendusel.