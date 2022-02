Putin ja Xi: Venemaal ja Hiinal on sügavad demokraatiatraditsioonid, mis põhinevad tuhandeaastastel kogemustel

Venemaa ja Hiina kutsusid USA -d loobuma maismaa kesk- ja lühimaarakettide paigutamisest Aasia -Vaikse ookeani regiooni ja Euroopasse. Leitakse, et „USA lahkumine kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise lepingust, maismaa kesk- ja lühimaarakettide uuringute ja väljatöötamise hoogustamine ja püüd paigutada neid Aasia-Vaikse ookeani ja Euroopa regiooni ning nende üleandmine oma liitlastele viivad pingete ja usaldamatuse kasvuni, suurendavad riske rahvusvahelisele ja regionaalsele julgeolekule, viivad rahvusvahelise relvade leviku piiramise ja kontrolli süsteemi nõrgenemiseni ning ülemaailmse strateegilise stabiilsuse õõnestamiseni”, vahendab Interfax.

Venemaa ja Hiina on mures USA, Suurbritannia ja Austraalia uue kaitsealliansi AUKUS loomise üle ning kutsuvad selle liikmeid täitma oma kohustusi tuumarelvade ja rakettide leviku piiramise osas.

Venemaa ja Hiina juhid räägivad ühisavalduses ka oma ettekujutusest demokraatiast, rõhutades, et see ei saa „rajaneda trafarettidel”.

„Sõltuvalt ühiskondlik-poliitilisest ülesehitusest, ajaloost, traditsioonidest ja kultuurilistest eripäradest on konkreetsel riigil ja tema rahval õigus valida sellised vormid ja meetodid demokraatia realiseerimiseks, millised vastavad antud riigi spetsiifikale,” teatavad Putin ja Xi.

„Õigus otsustada selle üle, kas riik on demokraatlik, on ainult tema rahval,” lisatakse avalduses.

Märgitakse, et Venemaa ja Hiina on maailmariigid rikka kultuurilise ja ajaloolise pärandiga, neil on sügavad demokraatiatraditsioonid, mis põhinevad tuhandeaastastel arengukogemustel, rahva laialdasel toetusel ning kodanike vajaduste ja huvide arvesse võtmisel.