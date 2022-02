“Loogika on selles, et et kiirtestid on muutunud üha täpsemaks. Lisaks oleme olukorras, kus meil on väga laialdane viiruse levik ning kui kiirtest näitab positiivset, siis üldjuhul tähendab see ka positiivset PCR-testi,” ütles Kiik. Laialdane PCR-testide tegemine on aga nii meditsiinitöötajatele kui ka inimestele lisanduv ajakulu ning riigile suur rahakulu.