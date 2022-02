Sotsiaalministeerium korraldas vaktsineerimiskampaaniate tarvis üle miljoni euro suuruse hanke

“Rahasummad näitavad mahtu, mille piires on võimalik selle aja sees loovlahendusi tellida. See on ette seatud lagi, mitte summa, mille eest tuleb meil töid tellida,” ütles sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise kampaaniajuht Kadri Hansalu.

Lisaks suurtele kampaaniatele on plaanis tellida ka väiksemaid töid, nt minikampaaniaid mingis kindlas piirkonnas või kindlale sihtrühmale. “Mahud on suured seetõttu, et nii tagame, et oleme valmis vajadusel operatiivselt reageerima ning ei pea iga kord selleks läbima pikka hankeprotsessi.”