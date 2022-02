Eestisse on jõudnud uus koroonatüvi: omikron 2. Margus Varjak: see levib kiiremini ja saab domineerivaks

Kas omikron on pelgalt nohuviirus?

Teadusnõukoja liige dr Ruth Kalda rääkis, et nohu kui koroonaviiruse sümptomi esinemissagedus on omikronil ja deltal üsna sarnane. Samas, köha ja kurguvalu ning palavikku ja lihasvalu esineb omikroniga rohkem, märkis ta.

Mis aga teeb murelikuks, on kergelt ja mõõdukalt põdejate nn pikk COVID. Kalda rääkis, et esimesi tüvesid põdenud patsientidel on üheksa kuud pärast haigestumist registreeritud mitmeid organite kahjustus, nt südamelihase häireid, neerufunktsiooni haigust, kopsumahu vähenemist, samuti mikrotrombide tekkimist. „Ei lähe mööda ka kerge haigus jälgi jätmata,“ võttis Kalda mure kokku. Ta nentis, et ei ole teada, kuivõrd ohustab pikk COVID omikroniga nakatunuid, kuid märkis, et ei ole alust arvata, et see kuidagi teistmoodi oleks.