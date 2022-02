Moskva keelas vastuseks RT keelamisele Saksamaal Deutsche Welle Venemaal

Venemaa koostab nimekirja Saksamaa riiklike ja vastutavate struktuuride esindajatest, kes on osalenud RT DE saadete edastamise keelamises ja „Vene meediaoperaatori muus survestamises”, ning neil keelatakse Venemaale sisenemine. Seda nimekirja ei avalikustata.

Venemaa välisministeerium teatas, et see on alles vastumeetmete esimene etapp ja järgmistest etappidest antakse teada omal ajal.