Boris Johnsoni neli tippabi astus ametist tagasi

Johnson on üha suurema surve all seoses koroonapidude skandaaliga. Ka oma erakonna sees.

Doyle ütles personalile, et „viimased nädalad on nõudnud kohutavat lõivu minu perekonnaelult”, aga lisas, et kavatses algusest peale kahe aasta järel ametist lahkuda.

„Kui kõrgetasemelised nõunikud ja abid lahkuvad, võib-olla on ka temal lõpuks aeg peeglisse vaadata ja kaaluda, kas just tema ei või olla probleem,” kommenteeris leiboristide asejuht Angela Rayner.

Konservatiivses parteis kasvab samal ajal parlamendiliikmete rahutus. BBC teatab, et on teadlik 17 toorist, kes on esitanud peaministri kohta umbusalduskirjad. Erakonna uue juhi valimiste esile kutsumiseks on selliseid kirju vaja 54.