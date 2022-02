Mendicino ütles, et „vabaduse konvoi” on tekitanud kohalikele elanikele märkimisväärset segadust ja ottawalastel on „õigus oodata, et seadus kehtiks ning selle täitmist valvaks politsei ja säilitataks avalikku ohutust”, vahendab Kanada telekanal CTV.

„Ma saan kinnitada, et RCMP on heaks kiitnud kõik lisajõud, mida me taotlesime, ja nad on valmis aitama Ottawa politseiteenistust, mis on selle jurisdiktsiooni politsei,” teatas Mendicino Twitteris. „See taotlus on lisa juba kohal olevatele RCMP ressurssidele ja toetusele alates konvoi saabumisest Ottawasse. On tähtis rõhutada, et need on politsei langetatud operatiivsed otsused, mis on valitsusest sõltumatud.”