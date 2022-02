Kohalikud pahased: Harku vallas on lasteaedade ehitus aastate kaugusel, küll aga kerkib uus vallamaja

Miks aga on vallal vaja uut vallamaja kui samaaegselt on käsil põletav mure lasteaedade puudusega? Johannsoni sõnul seetõttu, et vanasse hoonesse lihtsalt ei mahu töötajad enam ära. "Uue maja ehituse vajadus on tulenenud sellest, et riik on pidevalt lisanud kohalikele omavalitsustele lisaülesandeid, selleks on tulnud tööle võtta uusi spetsialiste ning meie vana maja on selleks piiratud mahutavusega," ütles Johannson ja lisas, et nelja aastaga on valla töötajate arv kasvanud 55 inimeselt 70-le.