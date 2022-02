USA: Venemaa plaanib lavastust Ukraina rünnakust, et alustada sõda

Üks võimalus, mida Venemaa väidetavalt kaalub, on võltsrünnaku lavastamine ja filmimine. Väidetavalt näidatakse seal plahvatusi, võltsitud Ukraina sõjavarustust ja Türgis valmistatud droone. Plaanis on ka inimohvrite kujutamine, leinajaid mängivad aga näitlejad, kirjutas BBC.

USA administratsiooni kõrged ametnikud ütlesid eile, et Vene julgeolekuteenistuste kavandatud väidetava operatsiooni käigus näidatakse pilte tsiviilohvritest Ida-Ukrainas Donbassis, tekitamaks pahameelt Ukraina võimude vastu.

Seda võidakse kasutada Ukraina ründamise õigustamiseks, lisasid ametnikud. Kuid nad rõhutasid, et see on vaid üks võimalustest, mida Venemaa kaalub. Siiski otsustas USA info avalikustada, et "veenda Venemaad kavandatud tegevusest" loobuma.

Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss ütles, et USA luureandmed "on selged ja šokeerivad tõendid Venemaa provotseerimata agressiooni ja salajase tegevuse kohta Ukraina destabiliseerimiseks".

"See sõjakas kavatsus suveräänse, demokraatliku riigi suunas on täiesti vastuvõetamatu ja me mõistame selle kõige karmimalt hukka. Ühendkuningriik ja meie liitlased jätkavad Venemaa võltsimise ja propaganda paljastamist," lisas välisminister avalduses.

Venemaa teatas vastuseks USA süüdistustele, et neil kirjeldatud plaane pole. Vene suursaadik Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov kinnitas CNN-ile, et Moskva ei plaani Ukrainasse tungimiseks mingeid võltsinguid. Ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitas selliseid operatsioone.

USA ja NATO on mures Venemaa vägede koondamise pärast Ukraina lähedale. Venemaa eitab sissetungi plaanimist, öeldes, et väed on seal õppustel. Praegu on juba umbes 100 000 Vene sõjaväelast Ukraina piiri läheduses.

Olukord on eskaleerunud kaheksa aastat pärast seda, kui Venemaa annekteeris Ukraina lõunapoolse Krimmi poolsaare ja toetas verist mässu Donbassi idaosas.