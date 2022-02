WHO: Euroopas on saabumas koroonaviiruse „relvarahu”, mis võib viia püsiva rahuni

„Seda suurema kaitse perioodi tuleks vaadata kui relvarahu, mis võib meile tuua püsiva rahu,” ütles WHO Euroopa direktor Hans Kluge ajakirjanikele, vahendab AFP.

„See kontekst, mida me ei ole selle pandeemia käigus seni kogenud, jätab meile võimaluse pikaks rahulikuks perioodiks,” lisas Kluge.

Euroopa on paremas olukorras ka nakatumise uue kasvu tõrjumiseks „isegi veelgi nakkavama variandiga” kui omikron, teatas Kluge.

„Ma usun, et on võimalik reageerida uutele variantidele, mis vältimatult välja ilmuvad, ilma selliste häirivate meetmete taastamiseta, mida me vajasime varem,” ütles Kluge.