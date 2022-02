Lukašenka tahab kogu õppustele toodud Vene sõjatehnika ära osta

„Kõik on märganud, et me paigutame Venemaalt Valgevenesse ümber palju tehnikat, sealhulgas tänapäevast... Meie jaoks on väga tähtis, et meie sõjaväe inimesed ei näeks seda tehnikat ainult pildil, vaid, nagu öeldakse, saaksid ka katsuda. Et koos venemaalaste, oma vendadega, saaksid nad seda tehnikat kasutada. Meie jaoks on see väga tähtis, sest praktiliselt kogu tehnika, mis siia tuleb, plaanime me sel, järgmisel ja nii edasi aastal endale osta,” ütles Lukašenka kohtumisel Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga, vahendab RIA Novosti.