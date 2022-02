Rahvas hääletas e-poed pingeritta

„Weekendshoes.ee põhineb kodumaisel kapitalil, kuid tegutseb tublilt üle Baltikumi ja on üks suuremaid jalatsite müüjaid,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Lisaks on nad väga teadlikud tarbijate ootustest, pakkudes kiiret tarnet, lihtsat tagastust ja kvaliteetset klienditeenindust. Samuti on rakendatud uuenduslik lahendus “kliki ja proovi”, mis võimaldab kliendil kaupa enne ostu sooritamist mugavalt proovida.“

„Pandeemia on e-ostlejate arvu kiiresti kasvatanud ning ostjad on järjest rohkem harjunud e-kaubanduse eeliste ja võimalustega. Populaarne teenus on näiteks ka „osta kohe – maksa hiljem“, mida soodustab 14-päevane tagastusõigus, mis võimaldab kauba sobivuses enne maksmist veenduda,“ märkis Väät. „Samuti on näha, et e-oste on hakanud tegema ka eakamad inimesed, kes vähendavad seeläbi kontakte. E-poodidest on hakatud palju soetama ka selliseid kaupu, mida varem internetist nii aktiivselt ei tellitud – näiteks toit või ravimid.“