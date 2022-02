Ukraina kaitseministri sõnul hinnatakse olukorra halvenemise tõenäosust piiridel väikeseks

Vene-Valgevene ühisõppuste kohta ütles Reznikov: „Me ei kavatse kindlasti läbi viia mingeid provokatsioone Valgevene suhtes ja ei oota provokatsioone nende poolt. Me leiame, et ei ole mingit alust vaenuks ja ebasõbralikeks arusaamatusteks. Me loodame, et Vene vägede viibimine seal on ajutine ja õppuste lõppedes lahkuvad nad Valgevene territooriumilt.”

„Mis puudutab Valgevenet, siis loomulikult, me jälgime ja meie tähelepanu on keskendunud tulevastele õppustele... Nüüd peaks nende aktiivne faas juba algama. Me ootame, et nendest õppustest võtab osa mitu tuhat inimest. Enamik neist on ida ja kesksõjaväeringkonna väeosad, mida täna paisatakse ümber läände. Meie relvajõud, piirivalvurid, rahvuskaart, politsei ja Ukraina Julgeolekuteenistus on valmis. Me jälgime kõigis viies oblastis, mis piirnevad meile sõbraliku Valgevene Vabariigiga. Me oleme valmis olukorra muutumiseks,” lausus Reznikov.