Vene propagandakanal RT keelati Saksamaal ära. Kreml: see on kallaletung sõnavabadusele

Kanal nimega RT DE läks eetrisse mullu detsembris, väites, et neil on Serbia luba saadete edastamiseks kaabli ja satelliidi kaudu, mis võimaldab saadete edastamist ka Saksamaal, vahendab Deutsche Welle.

Saksamaa järelevalveorganid pöörasid sellele kiiresti tähelepanu ja nädala jooksul oli kanal Euroopa satelliidivõrgust maha võetud. Kanal on siiski endiselt vaadatav internatis ja mobiilirakenduse kaudu.

ZAK teatas eile, et nende teenuste osutamine tuleb viivitamatult lõpetada. ZAK teatel ei ole Berliinis baseeruval operaatorfirmal RT DE Productions GmbH „ Euroopa seaduse järgi legitiimset luba” Saksamaal tegutsemiseks.

RT DE teatas eile, et vaidlustab otsuse kohtus, sest nende väitel on Serbia luba Euroopa seadustega kooskõlas.

RT Moskva peakorterist teatati, et saadete edastamist jätkatakse.

„See on täielik jama. Me jätkame saadete edastamist. See on nagu Rospotrebnadzor keelaks Deutsche Welle saadete edastamise nende oma veebilehel. Muide, tasub proovida,” kirjutas RT peatoimetaja Margarita Simonjan Twitteris.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova teatas täna, et Venemaa kuulutab varsti välja vastumeetmed Saksa meediakanalite suhtes, vahendab RIA Novosti.

Zahharova kurtis, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) meediavabaduse küsimuste volinik Teresa Ribeiro vaikib sümptomaatiliselt Berliini otsuse kohta.

„Siis on ka Vene vastumeetmete kohta, mis tehakse teatavaks täna, proua Ribeirol kahekordselt andestamatu sõna võtta. Esiteks, need on vastumeetmed. Teiseks, esimest korda vaikisid – kes sind usub,” kirjutas Zahharova oma Telegrami kanalis.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas RT eetrikeeldu Saksamaal kallaletungiks sõnavabadusele.

„Olukord on praegu täiesti selge: Vene massiteabevahendil, ma ütleksin isegi rahvusvahelisel massiteabevahendil, keelatakse saadete edastamine Saksamaal. See pole miski muu kui kallaletung sõnavabadusele. Me võime sellega seoses ainult kahetsust väljendada,” lausus Peskov.