Apartheidiriigi sildi külge saanud Iisrael kardab kaotada USA toetust

Aasta alguses ütles Iisraeli välisminister Yair Lapid välja, mis on 2022. aastal riigi diplomaatiale peamisteks katsumusteks. „Arvame, et algaval aastal võib oodata pretsedenditult mürgist ja radioaktiivset debatti, mis keerleb ümber lause: Iisrael on apartheidiriik,” ütles ta Iisraeli ajakirjanikega kohtudes. „2022. aastal on see käegakatsutav oht.”

Lapid mainis kaht ÜRO algatatud juurdlust, mis tema sõnul lõppevad tõenäoliselt samasuguse tõdemusega: Iisraeli käitumine okupeeritud Palestiina territoooriumil on rahvusvahelise õiguse järgi samasugune kuritegu nagu LAV-i apartheid.

Täpselt samal seisukohal on ka mitmed Iisraeli ja rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid. Nendega liitus sel nädalal ka Amnesty International, kes avaldas raporti pealkirjaga „Iisraeli apartheid palestiinlaste vastu. Julm domineerimissüsteem ja inimsusvastane kuritegu”.