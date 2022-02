Mida nutitelefoni ostmisel silmas pidada

Isikupäraga kooskõlas oleva seadme valimisel mängib üha olulisemat rolli seadme disain. Sellele panevad ka arendajad aina enam rõhku ning katsetavad eri lahendusi. Nii näiteks on peagi jõudmas ka Eesti turule uuendatud tehnoloogiaga volditavad telefonid, mis on omadustelt võimsad ega tee kauni disaini tõttu oma tehniliste näitajate suhtes järeleandmisi. Üks selline mudel on Huawei P50 Pocket, mille küljes paiknevad liigendid voldivad 7,2-millimeetrise telefoni sümmeetriliselt kokku ning jätavad selle ka siis õhukeseks – vaid 15,2 mm läbimõõduga seadmeks. Samas toetab kahe ekraaniga varustatud telefon rohkem kui miljardi värvi taasesitamist ning pakub tänu painduvale OLED-ekraanile tipptasemel vaatamiskogemust ka filmide nautimiseks või mängude mängimiseks nutitelefonis.

Hea kaamera on telefoni valimisel üks olulisemaid tegureid. Telefoniga jäädvustatakse olulisi elusündmusi, reisimeenutusi ning samuti on see kujunenud asendamatuks kaaslaseks meelelahutuse nautimisel. Kvaliteetse kaameraga telefon teeb fotoaparaadi väärilisi pilte, kuid on samas kordades mugavam kaasas kanda ja kasutada. Tänapäevastel mobiiltelefonidel on mitu kaamerat, mis toodavad koostöös peegelkaamera kvaliteediga sarnaseid fotosid ja jäädvustavad hea teravusega selgeid pilte nii lähedalt kui ka kaugelt. Nii näiteks võimaldavad uusimate mudelite 100-kordse suumiga periskoop-kaamera, ülilainurkobjektiiv ja stabiliseerimistehnoloogia teha seadmega kõrge kvaliteediga pilte ka väikestest või väga kaugel asuvatest objektidest.

Turul olevate nutitelefonide hulk aina suureneb. Enamik populaarsemaid telefone on oma kasutajakogemuse ja funktsioonide poolest sarnased ning seetõttu on valiku tegemine mingil määral eelistuste küsimus. Kuid eelkõige tuleks uue nutitelefoni valimisel lähtuda funktsioonidest, mida telefon sinu elus täitma peaks.

Nende kõrval laieneb aga pidevalt ka traditsiooniliste telefonide valik ning seda ka disaini vaates – olgu tegemist uuemate ja vastupidavamate materjalide või tehnoloogiauuenduste ja sellest tingitud hüppega disaini kvaliteedis. Disaini esiletõstmisel jäävad uute nutitelefonide tehnilised näitajad täna tõelisele tipptasemele: näiteks võimaldab suure ekraani ja mahuka akuga varustatud Huawei P50 Pro 3D kumer alumiinium-liitiumekraan taasesitada üle miljardi värvi. Seega – kaunis välimus on ka funktsionaalne ja võimas.

Vastupidavus ja kaitse ekstreemsetes tingimustes

Olukorras, kus telefon on täna igaühe jaoks justkui käepikendus, tasub veenduda seadet valides selles, et see ei veaks alt keerulistel hetkedel. Nii näiteks pööravad arendajad üha enam rõhku sellele, et nutitelefonid oleksid valmistatud lisaks esteetilisele välimusele ka vastupidavatest materjalidest.

Sealjuures pannakse üha enam rõhku ka lahendustele, mis aitavad vähendada mõju, mida pidev ekraanide vaatamine avaldab meie tervisele. Lisaks arvutitele ja tahvlitele pööratakse järjest enam ka telefonide arendamisel tähelepanu sellele, et seadmed ei väsitaks liigselt silmi, kuid et samas säiliks hea pildikvaliteet. Selle heaks näiteks on Huawei P50 seeria nutitelefonid, mille 1440 Hz sagedusel hämardamise tehnoloogia vähendab silmade pinget ekraani vaatamise ajal.

Aku kestvus

Võimsad kaamerad nii pildistamiseks kui ka videote tegemiseks, filmielamuste saamiseks või hoopis mängude mängimiseks ei oma nutitelefoni puhul olulist väärtust, kuid vähendavad sellega olulisel määral aku kestvust. Seetõttu tuleks kindlasti pöörata tähelepanu seadme vastupidavusega seotud näitajatele.

Uute telefonimudelite puhul on oluline mõista, kuidas protsessor kasutab akut ehk et kui aku ei ole suur, tasuks veenduda, mis on aku numbrilised näitajad ja kui kaua telefon selle alusel ühe laadimiskorra jooksul vastu peab. Uuematel telefonidel on aku suurus ja aku kestvus üsna tasakaalus, et pakkuda muretut kasutamiskogemust.

Nutitelefoni valikul tasuks jälgida ka seda, mis sagedusel (Hz) töötab seadme ekraan. Kui telefonil on näiteks 120 Hz ekraan, nagu Huawei P50 seeria puhul, siis oleks mõistlik uurida juurde, kas seadme seadistus on adaptiivne ja kas on võimalik sageduse seadistamist muuta vastavalt oma vajadusele, nagu Huawei telefonides.

Viimaks tasuks teha kindlaks, kuidas toimivad aku säästurežiimid ning mitu neid on. Nii saab vajadusel panna telefoni aku säästurežiimile, et aku kestaks kauem, või laadida see täis ja kasutada täis säästurežiimil, mis võimaldab enamiku rakendusi välja lülitada ja seeläbi telefoni kestvust märkimisväärselt pikendada.