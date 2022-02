Politsei: autoprotestijaid Toompeale ei lasta, olukord püsib linnas rahulik

Politsei on neil Kaarli puiesteel vastas, ametnikud hindavad kohapeal, kellel on vaja võimumäele minna ja kellel mitte – operatiivsõidukid, kohalikud elanikud ja poliitikud pääsevad mõistagi autodega läbi, niisama saabujad mitte. Praegu pargib "konvoi" Kaarli puiesteel teeservas, kuhu nad õigupoolest minema peaksid? Politsei pressiesindaja soovitab autod parkida näiteks Vabaduse väljaku maa-alusesse parklasse.

Pressiesindaja kinnitas, et olukord on rahulik, rahulikuks on jäänud ka isikud, kelle Toompeale pääsu on politsei tõkestanud. "On olnud nii arusaajaid kui ka mitte arusaajaid," tõdes ametnik, kinnitades samas, et sundi pole pidanud politsei kellegi suhtes rakendama.