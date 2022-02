ANALÜÜS | Erki Loigom: jaanuar möödus Põhja-Korea raketikatsetuste saatel. Mida Kim edasi plaanib?

Ida-Aasias alanud võidurelvastumist iseloomustavad juba klišeelikud fraasid „Hiina kasvav agressiivsus“ ja „Jaapani ja Lõuna-Korea rekordilised kaitsekulutused“. See on tõsiasi, mida ei suuda varjata ka asjaosaliste retoorika püsiva rahu tagamisest Korea poolsaarel. Regionaalsed jõujooned annavad ka võtme, mille abil Kim Jong-uni talvist raketientusiasmi mõtestada võiks.





Lisakaristusi pole karta

Washingtoni jaoks on Aasias väljakutseks eelkõige Hiina ning paljuski on Põhja-Koreast ameeriklaste käsitluses saamas Hiina orgaaniline osa. Kim Jong-un aga hindaks kõrgemalt otsekõnelusi ameeriklastega. Seni on USA katsetustele reageerinud raketiprogrammis osalenud kuue teadlase liikumisvabaduse piiramisega, mis totaalset suletust viljeleva Põhja-Korea jaoks ilmselt ülearu korralekutsuv vastumeede pole. Tuleb siiski mainida, et Põhja-Korea on peale 2019. aasta Hanoi tippkohtumise luhtumist oluliselt vähendanud raketikatsetuste rolli välispoliitilise argumendina. See viitab teatud valmisolekule vajadusel erimeelsused unustada, et diplomaadid saaksid taas kõnelusi avastada.