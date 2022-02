FOTOD | Värsked satelliidipildid näitavad Vene vägede koondumist Ukraina ümber

Vene väed on liikunud Valgevenesse viimase kahe nädala jooksul. Venemaa ja Valgevene kaitseministeeriumide teatel on seda tehtud õppuste jaoks, vahendab CNN.

Fotod kogus kokku ja neid analüüsis USA kosmosetehnoloogiaettevõte Maxar, mis teatas, et need peegeldavad suurenenud aktiivsust ja valmisolekut.

Maxar ja teised satelliidifotode pakkujad teatavad, et on viimaste kuude jooksul märganud Venemaa olemasolevate polügoonide ja garnisonide laiendamist umbes 240 kilomeetri ulatuses Ukraina piirist.

Mõned neist asuvad piirist mõne kilomeetri kaugusel.

Maxari sõnul näitavad viimased fotod uut faasi Venemaa tegevuses.

„Viimase paari nädala jooksul on Valgevenes jälgitud mitmeid uusi märkimisväärseid vägede positsioonidele paigutamisi,” teatas Maxar. „Samuti on meeskonna telke nähtud praktiliselt igas paigutamiskohas Valgevenes, Krimmis ja Lääne-Venemaal, mis viitab sellele, et üksustega on nüüd ühinenud sõdurid ja on suurendatud üldist valmisolekutaset.”

Maxar võrdles septembris ja jaanuari lõpus tehtud fotosid Novoozerne laagrist Krimmis. Näha on märgatavat aktiivsuse kasvu ja ala, kuhu püstitatakse telke.



See näitab, et laager on valmis sõdurite majutamiseks.

Maxar märgib ka, et mitmetel polügoonidel on näha kohalikku õppusetegevust, sealhulgas lahinglaskmisi ja manöövreid.

50 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist Persjanovski polügoonil ja 220 kilomeetri kaugusel piirist Pogonovo polügoonil on näha plahvatuste kraatreid.

Konsultatsiooniettevõtte Rochan Consulting Venemaale keskenduv kaitseanalüütik Konrad Muzyka ütles, et usub, et Ukraina ümbruses on nüüd 74-76 pataljoni taktikalist gruppi. Üks selline grupp koosneb umbes tuhandest sõdurist koos toetusüksustega.

Muzyka sõnul on Venemaa liigutanud alates jaanuari esimesest nädalast vägesid tuhandete kilomeetrite kauguselt ida sõjaväeringkonnast Lääne-Venemaale ja Valgevenesse. Muzyka hinnangul on võidud kohale tuua 15-20 pataljoni taktikalist gruppi.