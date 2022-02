Maailm ei arutle enam mitte selle üle, kas Venemaa läheb Ukrainale kallale, vaid selle üle, millal see juhtub. Milleks peame olema valmis meie siinsamas Venemaa külje all, kui see juhtub? Kaitseväe juhataja Martin Herem astub üles otsesaates täna kell 12.45.