Kallas ja Ratas: koroonatõend võib kaduda alates 21. veebruarist

"Oleme kogu covid-kriisi ajal püüdnud ühiskonda hoida võimalikult avatuna ja lapsed koolis. See on meil suures pildis õnnestunud. Võrreldes teiste riikidega on Eesti kontrollimeetmed olnud palju leebemad," kirjutas Kaja Kallas.

"Teisipäeval otsustasime valitsuskabinetis, et kontrollimeetmed leevenevad järk-järgult ja alustame lastest ja noortest. Meetmete leevendamisel manitsevad ettevaatlikusele nii teadusnõukoda, Terviseamet kui ka arstid ja tervishoiutöötajad, kes viiruse leviku tõttu suure töökoorma all ägavad. Seetõttu saame siseriiklikult covid-tõendist loobuda, kui lähinädalatel koroonaviirusega haiglasse sattuvate inimeste hulk ei kasva. Seega oleme koalitsioonipartneriga tänaseks kokku leppinud kolmes kontrollimeetmete leevendamise sammus:

Alates 7. veebruarist ei pea karantiini jääma koolis, lasteaias või huviringis covid-positiivsega lähikontaktis olnud lapsed ja õpilased, sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata.

Alates 14. veebruarist ei küsita alaealistelt enam covid-tõendit.

Kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise COVID-19 patsiendi päevas, lõpetame covid-tõendi nõude kõigile alates 21. veebruarist.

Meedikud panevad südamele, et vaktsineerimine ja tõhustusdoosi tegemine kaitseb raske haigestumise eest ning annab meile selle piirangutevabaduse, mida me kõik ihkame.

"Siseriiklik COVID tõend kaob," teatas ühismeedias ka Keskerakonna liider Jüri Ratas. "Mul on hea meel, et koalitsioon jõudis üksmeelele Keskerakonna välja käidud ettepanekutes piirangute järk-järgulises leevendamises ning koroonapassi kaotamises. Leppisime kokku, et 7. veebruaril loobutakse haridusasutustes lähikontaktsete tervete laste eneseisolatsiooni nõudest. 14. veebruaril kaob alaealistele COVID-tõendi nõue ning kui viiruse olukord ja haiglate koormus on jätkuvalt stabiilne, kaotame koroonapassi 21. veebruarist kõigile.