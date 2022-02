Putin: venelaste missioon on tugevdada vene maailma

"Metropoliit Hilarion ütles õigeusu maailma kohta: "Mida meie pole loonud, ei ole ka meie hävitada." Absoluutselt. Ma võin öelda kogu vene maailma kohta, mis nagu ka meie riik, on mitmekülgne, tohutu – me ei loonud seda vene maailma, aga meie missioon on seda tugevdada, arendada ja muuta, et see saaks meie kodanikele, kogu maailmale atraktiivseks,“ rääkis Putin.

Vene riigipea rõhutas, et seda on võimalik teha ennekõike tänu silmapaistvatele inimestele. Viimaste all pidas ta silmas neid, kes kogunesid kolmapäeval Kremlisse riiklike autasusid vastu võtma. "Kummardus teile," lausus president.

Teiste seas pärjas Putin energiahiiu Gazprom juhatuse esimeest Aleksei Millerit. Vene meedia teatel sai mees Putinilt töökangelase tähe. Aunimetus anti kaassõnadega „eriliste tööalaste teenete eest riigi ja rahva ees”.

Vene maailmast rääkinud Putin on samal ajal Ukraina piiride lähedale koondanud üle 100 000 sõduri ja võib lääneriikide teatel valmistuda sissetungiks. Vene riigipea ja tema lähimad nõunikud on väljendanud arvamust, et Venemaaga pikaajalistes poliitilistes ja kultuurilistes sidemetes olev Ukraina pole legitiimne riik ja ei tohiks seega iial NATOga ühineda.

Venemaa nõuab, et NATO lõpetaks laienemise ja viiks oma väed välja ka Ida-Euroopa riikidest, sh Baltimaadest, mida Nõukogude Liit varem okupeeris. Ameerika ja Euroopa ametnikud on Putini nõudmised tagasi lükanud, nimetades neid vastuvõetamatuteks.

Vene riigipea leidis teisipäeval, et USA ja NATO ei näi Kremli julgeolekumuredest hoolivat, jättes rahuldamata Kremli kaks peamist julgeolekunõudmist. Ta märkis, et soovib sõda vältida, kuid leidis, et selleks on vaja läänel Venemaa muredesse tõsiselt suhtuda.