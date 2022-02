USA läkitab 3000 sõdurit Ida-Euroopasse

Venemaa president Vladimir Putin süüdistas teisipäeval USA-d katses Moskvat sõtta tirida, avaldas samas lootust, et dialoog jätkub. Bideni administratsiooni ametnikud on öelnud, et nad ei usu, et Putin on teinud otsuse, kas tungida Ukrainasse või mitte, ta võib seda teha lähinädalatel.