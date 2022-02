Arstide liit: koroonapiirangute leevendamisega tuleks oodata, kuni nakatumise tipp on möödas

Liit märgib, et praegu nakatumiste arv ja haiglaravi vajadus veel tõuseb ja haiglates on palju ka nn pikka COVIDit põdevaid haigeid nii tavaosakondades kui intensiivravis. Perearstid ja kiirabi on ülekoormatud ja see piirab teiste diagnoosidega patsientide ravivõimalusi, seisab teates.