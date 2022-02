Mida arvata Putini sõnadest, et Venemaa nõudmisi ja vajadusi on ignoreeritud? Kas see võib tähendada Putini kannatuse katkemist?

See on märk sellest, et „aeg hakkab otsa saama“. Sõda, selle klassikalisel kujul, ei tule. Tuleb ilmselt miskit muud, mis kombineerib mittekonventsionaalset sõjapidamist tehnoloogiliste võtetega. Nagu ikka, Putin on sõnapidaja mees. Ja ilmselt ta ei jäta enne, kui lääs lepib Ukraina neutraliteediga.