FOTOD ja VIDEO | Kaja Kallas: oleme 30 aasta tõsiseimas julgeolekukriisis. Meil on plaan, mis puudutab elanikkonna kaitset

Riigikaitse Nõukogu sai ülevaate meie ametkondade tegevusest praeguses riskisituatsioonis. Eesti on riigipea sõnul teinud nüüdses julgeolekukriisis head tööd, sealhulgas välissuhtluses liitlastega, et säilitada ühtsus NATO-s ja Euroopa Liidus, ning teadvustada Balti piirkonna erilisi väljakutseid tänases olukorras. „Niisamuti oleme leidnud erinevates valdkondades märkimisväärseid võimalusi Ukrainat praktiliselt toetada. EL-i ja NATO liitlaste abi Ukrainale on oluline selleks, et ukrainlaste endi poolt valitud demokraatlik tee jääb püsima, samamoodi ka nende usk Euroopasse,“ lausus president Karis.