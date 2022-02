Tallinna vanalinnas avastati korterist 23-aastase naise ja 52-aastase mehe kuulihaavadega surnukehad

Politseile teatati eile kella 14 ajal, et Tallinna vanalinnas asuvast korterist leiti kahe inimese surnukehad. Kohale saabunud politseinikud leidsid korterist 23-aastase naise ja 52-aastase Soome kodanikust mehe laskevigastusega surnukehad. Korterist leiti ka tulirelv, mille päritolu on teada. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, et viia sündmuskohal läbi erinevaid menetlustoiminguid.

„Politseinikud selgitasid välja, et hukkunute näol oli teineteisele tuttavate inimestega. Sündmuskohal töötas eile uurimismeeskond ning tänaseks on teada, et lasud tehti koha pealt leitud tulirelvast. Praeguse uurimisversiooni kohaselt ei ole juhtunuga seotud kolmandaid osapooli, mistõttu on arvatav kuriteo toimepanija surnud ning kellelegi edasist ohtu ei ole,“ kommenteeris juhtunut Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Vares.