Perearstid käisid välja 7 ettepanekut ühiskonna avamiseks: piirangutest saab loobuda vaid siis, kui nakatumine on püsinud langustrendis

Allpool on avaldatud perearstide seltsi ettepanekud COVID-meetmete raamistikus täismahus.

Iga päev avaldatud numbritest näeb igaüks selgelt, et COVID-19 haigusesse nakatumine on tõusuteel. Samamoodi on vähehaaval tõusujoonel haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv. Me ei tea, millal saabub nakatumiste tippaeg, kui kaua see täpselt kestab ja millal hakkab nakatumine langema. Seetõttu on praegu eriti oluline teha õigeid otsuseid, mis hoiaksid inimeste tervist ja tagaksid tervishoiusüsteemi suutlikkuse.

1. Tuleb mõista, et koroonaviirusesse haigestumise raskus on inimeste puhul erinev. Praegu levib eksiarvamus, et omikronitüvi põhjustab vaid kerget põdemist. Perearstid näevad oma igapäevatöös ka kõike muud kui “tavalist talvist viirushaigust”, sealhulgas ka lastel. Haiglaravi vajadus on tõusuteel ja kas suremus suureneb, selgub mõne nädala möödudes. Endiselt on kõige suuremas ohus eakad ning vaktsineerimata inimesed.

2. Kaitsesüstimine on jätkuvalt väga oluline, eriti krooniliste haigustega ja/või eakate inimeste jaoks. Eriti oluline on saada õigel ajal tõhustusdoos, mis aitab ka omikronitüve korral oluliselt vähendada raskeid haigusjuhtusid ja haiglaravi vajadust ning pidurdab viiruse levikut.

Haiglaravi vajadus on tõusuteel ja kas suremus suureneb, selgub mõne nädala möödudes.

3. Tervishoiukorralduslike otsuste tegemisel tuleb arvestada, et esmatasandi arstiabi ülekoormamine võib ühiskonnale isegi kallimaks maksma minna kui eriarstiabi ülekoormus: hätta ei jää mitte ainult COVID-19 põdevad inimesed, vaid abi ei saa ka krooniliste haigustega patsiendid. Juba praegu on näha, et perearstikeskuste ülekoormus on ülevooluna suurendanud kiirabi väljakutseid, ülekoormus on tuntav ka erakorralise meditsiini osakondades.