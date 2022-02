"Tõnis Mägi lubas oma laule kasutada." Loata meeleavaldus paneb politsei kannatuse proovile

Korrakaitseseaduse § 58 lõige 2 sätestab: "Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust." Kui vaadata algatuse "Convoy Estonia 2022" sotsiaalmeediasisu, saab selgeks, et tegemist on igal juhul avaliku koosolekuga korrakaitseseaduse tähenduses.

Ehk on just see põhjus, miks juuraharidusega Varro Vooglaid on meeleavaldust küll takka kiitnud, ent rõhutanud, et tema ise ega tema juhitav Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) rekaprotesti ei korralda. SAPTKi samal ajal samas kohas toimuval meeleavaldusel on luba kenasti olemas. "Olgu öeldud, et mina ei ole selle ettevõtmise (konvoiprotesti – toim) korraldamisega seotud ja ma ka õieti ei tea, kes seda korraldavad," kirjutas ta sotsiaalmeedias.