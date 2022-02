Homseks plaanitaval Toompea konvoimeeleavaldusel ei ole luba. Politsei on valmis reageerima

Laatsi sõnul ei ole kahe avaliku koosoleku üheaegne toimumine samas kohas ei ole mõeldav ning sõidukitega avaliku koosolekust osa võtvate inimeste vahel liiklemine on ohtlik. "Liikumisruum vanalinnas on piiratud ja ühele tänavale peavad ära mahtuma erinevad liiklejad. Eriti oluline on hoida kitsad vanalinna tänavad vabad hädaabiteenistuste nagu kiirabi või päästeameti ligipääsetavuseks, sest vanalinnas elab palju püsielanikke, seal on igapäevaselt töötavaid ettevõtteid ja riigiasutusi," lausus politseiametnik. Ta lisas, et samuti mõjutab liiklustingimusi maha sadanud lumi.