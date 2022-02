Niinistö: Venemaa esitab väljakutse Euroopa julgeoleku alustele

Niinistö rõhutas, et Soome otseses sõjalises ohus ei ole, vahendab Helsingin Sanomat.

Samas tõi Niinistö esile, et viimastel aastatel julgeolekukeskkonnas täheldatud nähtused annavad põhjust kontrollida valmisolekut.

„Ukraina piiridel sõja oht kasvab ja Venemaa esitab väljakutse Euroopa julgeoleku alustele,” lausus Niinistö.

„Kuigi Soome vastu ei ole suunatud sõjalist ohtu, puudutab olukord sügavalt ka meid. Ukraina piiridel kasvav sõjaline pinge peegeldub kogu Euroopa territooriumile. Keegi ei saa selle olukorra ees silmi kinni pigistada. Seda tähelepanu Venemaa ka taotleb,” ütles Niinistö.

Üks asi, milleks tuleb Niinistö sõnul ka Soomes valmis olla, on ulatuslik vaenulike väliste osapoolte korraldatav riiki sisenemine.

„Olen juba varem kandnud hoolt selle eest, et julgeolekuolukord nõuab pidevat ajaga kaasas käimist,” ütles Niinistö. „Kas me räägime hübriid- või muust ulatuslikust mõjutamisest, väljakutse Soomele on selge. Ennetamist ja valvsust nõutakse ka seadusandjate töös. Rahulolu vanaga võib teha meist ahvatleva objekti erinevale mõjutamisele või tegevusele.”

Niinistö viitas lähedastele Põhjamaadele ja sellele, kuidas need oma julgeolekuga seotud seadusandlust tõhustavad. Niinistö pidas vajalikuks, et Soomes on valmisolekuseaduse uuendamistöö alanud, ja näis uuendusi tagant kiirustavat.

„Maailm oma sündmustega tingimata ei oota, et me saame oma valmisoleku ja seadused täies rahus korda. Kõigis asjades ei ole tark kiirustada aeglaselt,” ütles Niinistö.

Mis puutub püüetesse julgeolekupoliitiliste pingete leevendamiseks, siis Niinistö sõnul on endiselt kasu diplomaatiast.

„Ukraina olukorra osas Normandia-arutelud jätkuvad ja eesmärk on endiselt Minski kokkulepetega edasiminek. Ka relvastuskontrolli ja riskide vähendamise osas leidub läbirääkimiste jätkamiseks ilmselt ainest,” ütles Niinistö.