Kõlvart ei andnud vastust küsimusele, kas ta on Kiievi linnapeaga Venemaa ähvardustest kõnelenud

Kõlvart ütles, et Tallinnal on head suhted erinevate linnadega, sealhulgas Kiieviga. „Ma arvan, et meil on piisavalt potentsiaali selleks, et neid suhteid edaspidi arendada, sealhulgas ka vajadusel üksteist toetada.”

Kõlvart lisas aga, et nii Eestis kui Ukrainas on kõlanud palju avaldusi, mis kutsuvad inimesi üles säilitama rahu. „Mitte õhutada vaenu, vaid pigem rääkida rohkem rahust. Mul on sama üleskutse. Et me ei räägiks sõjast, mis peaks tulema, nii nagu ka meie austatud president on seda öelnud, et pole vaja neid pingeid kasvatada, vaid kutsume erinevaid osapooli üles säilitama rahu ja mõelda sellele, kuidas on võimalik rahu säilitada suuremas plaanis. See on meie seisukoht.”

Küsimusele, kas lähiajal ei ole Kõlvart Kiievi linnapeaga konkreetselt Venemaa teemal suhelnud, vastas Kõlvart: „Mulle tundub, et alati saab teha poliitilisi avaldusi, aga mina lähtun sellest, et alati on rohkem abi sisulisest koostööst. Kui me saame kedagi aidata, siis ma tahaks teada, mis selle abi sisu on ja keda konkreetselt saame aidata. Ka siis, kui räägime meie partneritest. Kuidas Tallinn ja Tallinna elanikud saavad kedagi aidata. Kui see vajadus tekib, siis seda kindlasti teeme. Ma ei tea ühtegi olukorda ajaloos, kus kedagi aitas poliitiline avaldus.”