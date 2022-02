VIDEO | Tanel Kiik: Keskerakond ei ole esitanud ultimaatumeid. Me ei hakka valitsusest välja marssima

Kiik tunnistas, et tervise- ja teadusvaldkonnas on sel teemal erinevaid seisukohti. Ta tõi välja, et eelmise teadusnõukoja liikmed prof Irja Lutsar ja prof Andres Merits peavad siseriiklikult koroonapassist loobumist mõistlikuks. „Praegune teadusnõukoda on konservatiivsem,“ nentis Kiik, kuid lisas, et tegelikult ka uue koosseisu arvates võiks covid-tõendist loobuda, kuid mitte nii vara, nagu Keskerakond välja pakkus ehk uue nädala esmaspäevast.

Kiik märkis veel, et haiglaravi tase ei ole võrreldav eelmise kevade ja sügisega – praegu on haiglate koormus tema sõnul leebem.

Samas ütles tänasel terviseameti pressikonverentsil nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko, et haiglates ei nähta praegu ühtegi märki, et hospitaliseerumine väheneks. „Pigem on see viimastel päevadel siiski kasvutrendi läinud,“ ütles ta ja lisas, et terviseamet ei soovita praegu kaotada koroonapassi nõuet.

Mis saab aga siis, kui valitsuspartner Reformierakond ei ole nõus 7. ega 14. veebruaril koroonapassi nõuet kaotama?

Kiik ütles, et tema erakond ei tegele ultimaatumite esitamisega. „Me ei ole andnud lubadust, et me hakkame valitsusest välja marssima, kui see kuupäev ei ole tingimata see, mis meie oleme välja pakkunud.“

Kiik sõnas, et tuleb leida mõlemale poolele sobiv kokkulepe. Tema sõnul on Keskerakonna soov anda inimestele selge sõnum, millal covid-tõend täiskasvanutele siseriiklikult kaob.

Ta märkis, et tõenäoliselt leevenevad esmaspäevast isolatsiooninõuded alaealistele, nagu selgitas eile pärast valitsuskabinetti peaminister Kaja Kallas (Reformierakond).

„Siin me oleme ühel lainel. Aga selleks et juriidilised otsused teha, on vaja terve pakett kokku leppida, et siis saaks neljapäeval valitsuses juriidiliselt korraldused ära muuta,“ sõnas Kiik. „Ma usun, et jõuame kokkuleppele.“