Läti kaalub kohustuslikku ajateenistust

Läti peaminister sõnas täna hommikul kohaliku TV3 uudistekanali hommikuprogrammis “900 sekundit”, et kohustusliku ajateenistuse küsimus vajab Läti ühiskonnas kindlasti laiemat arutluspinda.

“On selge, et meie kaitse tuumiku moodustavad hea väljaõppega ja võitlusvalmis kutselised sõdurid. Ent mida paremini suudame oma tavakodanikke ette valmistada ning noori kaasata, seda tugevamad me oleme,” ütles Arturs Krišjānis Kariņš. Ta lisas, et aruteludes osalevad ka riigi kaitseministeerium ning kaitsevägi.