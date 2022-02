VIDEO JA BLOGI | Terviseamet ei nõustunud Tanel Kiigega: me ei soovita COVID-tõendit ära kaotada

Dontšenko sõnul on praegu näha nakatumise kasvu kõikides vanuserühmades ning kõikides Eesti piirkondades. "Enim on nakatumine kasvanud Saaremaal, Hiiumaal ja Ida-Virumaal," ütles Dontšenko. Vanuserühmadest on nakatumine enim kasvanud 34-39 ja 50-54-aastaste hulgas, kuid üldiselt on Dontšenko sõnul nakatumine kõrge ka noorukite ja laste hulgas.