Guinea-Bissau presidendi sõnul on riigipöördekatse järel palju hukkunuid

Lääne-Aafrika riigis Guinea-Bissaus on riigipöördekatse tagajärjel palju julgeolekujõudude liikmeid hukkunud, teatas president Umaro Cissoko Embaló, kelle sõnul on aga olukord pärast „ebaõnnestunud rünnakut demokraatia vastu” kontrolli all.