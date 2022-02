Avaldati USA vastused Venemaa julgeolekunõudmistele: NATO uks jääb avatuks, desarmeerisläbirääkimised deeskaleerimise tingimusel

Washington ja NATO pakuvad aga Venemaale läbirääkimisi desarmeerimise ja usalduse loomise meetmete kohta erinevatel foorumitel, nagu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), USA-Venemaa strateegilise stabiilsuse dialoogi ning NATO-Vene nõukogu raames, mille edu tingimuseks seatakse aga deeskalatsiooni alustamine Ukraina piiril.

El País viitab kahele konfidentsiaalsele dokumendile, mille USA ja NATO saatsid eelmisel kolmapäeval Moskvale.

„Võttes arvesse olulist, provotseerimatut, õigustamatut ja jätkuvat Vene vägede koondamist Ukrainas ja selle ümber ning Valgevenes, kutsume me Venemaad olukorda viivitamatult deeskaleerima kontrollitud, õigeaegsel ja kestval viisil,” teatab NATO. „Ühendriikide valitsuse seisukoht on, et edasiminekut saab nendes küsimustes saavutada ainult deeskalatsiooni keskkonnas, mis puudutab Venemaa ähvardavat tegevust Ukraina suunas,” hoiatab Washington.