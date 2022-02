Represseeritud Venemaa eestlastest raamatu välja andnud Vladimir Abramov: Stalin oli internatsionalist, hävitas kõiki ühtmoodi

Mis raamat see on?

See on lühielulugude, teatmete kogumik aastatel 1917-1953, peamiselt kuni 1940. aastani represseeritud Venemaa eestlaste kohta. See on seitsmes kogumik, enne seda on ilmunud kuus raamatut, mis on pühendatud Venemaa soome-ugri rahvastele. Esimene väljaanne oli maridest, sest kogumike koostaja Nikolai Antonov on mari. Seejärel mordvalastest, sest mina olen Mordvast. Veel oleme me kirjutanud komidest, udmurtidest, karjalastest, siis ilmus kogumik väikerahvastest: hantidest, mansidest, ungarlastest. Nüüd eestlastest.

Miks te selle teema ette võtsite?

Me teenisime Antonoviga ühes väeosas, ühes rühmas. Pärast armeed hoidsime kontakti. Pärast armeed pakuti talle tööd Vorkutas. Nagu te teate, on see GULAG-i üks peamisi keskusi, seal ümber olid laagrid. Teda hakkas see teema huvitama, represseeritute saatused. Et ta on mari, hakkas ta koguma informatsiooni oma rahva kohta. Ta asutas seal polaarjoonetaguse soome-ugri ühingu, levitas informatsiooni hukkunute kohta.

Mina juhtisin 1990. aastate lõpust Mordva riikliku ülikooli Venemaa rahvaste uusima ajaloo kateedrit. 1930. aastate periood oli minu huvivaldkond. Mingil hetkel leidsin ma informatsiooni, et aastatel 1930-1939 kahanes Mordva elanikkond absoluutselt 500 000 inimese võrra. See tähendab, et kümne aastaga oli loomulik juurdekasv 250 000, aga elanikkond kahanes sealjuures 250 000 võrra. Elanikkond kahanes kolmandiku võrra. Ma hakkasin seda küsimust uurima. Me hakkasime otsima mahalastute haudu. Alguses ei leidnud me midagi. Hiljem pöördusid meie tudengid klubist Poisk (Otsing – toim) rühmaülema poole. Koos tema ja vabatahtlikega sõitsime me teatud rajoonidesse ja juba esimesel õhtul leidsime mitu vennashauda, kuhu oli maetud sadu, võib-olla tuhandeid inimesi.

Miks inimesi represseeriti?