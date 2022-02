Zelenskõi: Venemaa rünnaku korral tuleb täiemõõduline sõda Euroopas

„Keegi ei oska ennustada, mis saab edasi. Sajaprotsendist garantiid keegi kellelegi ei anna, eriti ei anna meie – need inimesed, kes ei osanud 2014. aastal ette näha, et meil algab sõda, et okupeeritakse meie territooriumid...,” ütles Zelenskõi UNIAN-i vahendusel.

„Me peame valmistuma halbadeks asjadeks ja me teeme seda... Me kaitseme ennast, me kaitseme oma riiki, sest see on meie suveräänne maa, me kaitseme oma ajalugu, keelt, traditsioone ja, mis on peamine, oma inimesi,” lausus Zelenskõi.